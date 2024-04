Asabina: “Gemeenschappen binnenland worden bedreigd door de jaguar”

Volgens BEP-parlementariër Ronny Asabina betaalt Suriname als land de prijs voor behoud van de natuur en het milieu. Tijdens de verdere behandeling van de Milieu Raamwet donderdag in De Nationale Assemblee (DNA) illustreerde de politicus deze stelling onder andere te verwijzen naar beschermde diersoorten, waaronder de jaguar.

“De jaguar is een beschermde diersoort, maar de gemeenschappen in het binnenland worden bedreigd door deze diersoort. Zelfs vee en huisdieren vallen ten prooi van dit dier. Maar we zeggen dat het beschermd moet worden”, stelde de parlementariër.

Hij wilde daarom weten op welke mate ook deze gemeenschappen in het binnenland worden beschermd. Suriname is nog steeds voor ongeveer 93% bedekt met bos en is daardoor een van de zeer weinige ‘Carbon Negatieve’ landen, die gunstige opties heeft om daarmee inkomsten te verwerven.

De vraag van Asabina bleef, ondanks hij meerdere malen erop aandrong, onbeantwoord. Hij merkte op dat zeker 80% van de gestelde vragen tijdens de tweede ronde van de behandeling van deze wet, onbeantwoord zijn gebleven, terwijl er ook geen deadline is gekoppeld aan de schriftelijke beantwoording van sommige vragen. Op basis hiervan heeft zijn fractie niet meegewerkt aan de totstandkoming van deze wet.

Ook de NDP-fractie onthield zich van stemming. De Milieu Raamwet is uiteindelijk aangenomen met algemene 27 stemmen.