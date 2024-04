Honderd Surinamers vragen verblijfsvergunning aan op basis van ‘oud-Nederlanderschap’

Momenteel leven circa 800 Surinaamse ongedocumenteerden al jaren in de illegaliteit in Nederland. Vandaag wordt voor honderd van hen een verzoek tot ‘wedertoelating’ ingediend bij de Nederlandse Immigratie- en Naturalisatiedienst.

Dat betekent dat deze Surinamers die al sinds de jaren 80 of 90 in Nederland wonen maar niet beschikken over een paspoort, een verblijfstatus aanvragen. Het gaat om mensen die werden geboren voor de Surinaamse onafhankelijkheid in 1975 en toen dus de Nederlandse nationaliteit hadden. Ze zijn die onvrijwillig kwijtgeraakt.

Bij zo’n verzoek moet je kunnen aantonen dat je in Nederland bent geboren of een band met Nederland hebt, bijvoorbeeld omdat je in Nederland naar school bent gegaan.

Volgens hun advocaat hebben alle mensen voor wie vandaag het verzoek wordt ingediend Nederlands onderwijs gevolgd. Ook was Suriname bij hun geboorte nog een Nederlandse kolonie.

Of het verzoek tot wedertoelating wordt toegekend, is allesbehalve zeker, zegt hun advocaat tegen de Volkskrant. “Het overzeese Nederlands grondgebied wordt niet meegerekend en hun band met Nederland wordt miskend.”