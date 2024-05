54-jarige bananendief in de kraag gevat

De politie in Suriname heeft afgelopen maandag een 54-jarige bananendief opgepakt.

De verdachte S.R. werd volgens het Korps Politie Suriname opgespoord ter zake diefstal van een aantal trossen banaan.

Hij werd door een gemengd team bestaande uit de stootgroep van Regio Oost en leden van DOKPS op zijn woonadres in de omgeving van de Amaryllesweg te Meerzorg aangehouden.

Tijdens de voortzetting van het onderzoek kwam er een tweede verdachte in beeld, die eveneens werd opgespoord en in de kraag is gevat.

Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie zijn de twee verdachten hangende het onderzoek door de politie in verzekering gesteld.