VIDEO: Mannen proberen auto op klaarlichte dag te stelen

Een vrouw in Suriname is vanmorgen iets na 07.00u slachtoffer geworden van twee brutale rovers die haar auto probeerden te stelen. Het geheel is vastgelegd met een beveiligingscamera en de beelden gaan rond via social media.

Te zien is dat de vrouw met een auto uit een erf rijdt. Ze stapt daarna uit, laat het portier open en loopt naar de poort om deze dicht te doen. Terwijl ze dat doet komen er twee mannen in donkere kleding aan, die plotseling rennen naar de auto en plaats nemen in het voertuig.

De vrouw heeft dan net de poort dicht gemaakt en ziet het gebeuren. Ze bedenkt zich geen moment en rent direct terug naar de auto en probeert het portier aan de bestuurderszijde open te krijgen en een van de rovers uit de auto te trekken.

De rover aan de bestuurderszijde stapt uit waarna er een woesteling ontstaat met de vrouw. Het slachtoffer begint op haar beurt keihard meerdere keren te gillen en om hulp te roepen, waarna de twee mannen vermoedelijk schrikken en besluiten te vluchten.

De vrouw roept dan de buurman en vraagt hem om hulp.