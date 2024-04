Parlementariërs uiten bezorgdheid over verruwende criminaliteit: “Het loopt de spuigaten uit”

“Het loopt de spuigaten uit in dit land. Het veiligheidsgevoel is tot een minimum teruggebracht”, zei BEP-fractieleider Ronny Asabina donderdag in De Nationale Assemblee (DNA) naar aanleiding van de overval die dinsdagavond werd gepleegd bij Murphy’s Irish Pub in de International Mall of Suriname (IMS).

Samen met NDP-fractieleider Rabin Parmessar plaatste hij vraagtekens bij het management binnen het Surinaamse ministerie van Justitie en Politie wanneer honderden politieambtenaren al jaren van de politiedienst zijn onttrokken en ingezet zijn om ‘hoogwaardigheidsbekleders en politieke invloedrijke personen’ te beveiligen.

“Waar zijn de 300+ agenten? Maak een lijst. Laten we zien waar ze zijn. Hoe worden auto’s ingezet? We willen weer zoveel voertuigen kopen. En dat is goed als ze echt voor de dienst ingezet zullen worden. Er is sprake van en groot managementprobleem bij Justitie en Politie. Gaat een Verkeersautoriteit ons helpen met die verkeerscriminaliteit?”, stelde Parmessar. Volgens hem zou er juist beschermend moeten worden opgetreden naar de bevolking toe.

Asabina merkte op dat minister Kenneth Amoksi eerder heeft verklaard voornemens te zijn het aantal onttrokken politieambtenaren drastisch terug te brengen. “Als ik me niet vergis, praten we in de orde van meer dan 300. We willen weten tot welk niveau het is teruggebracht? Anders dweilen we met de kraan open. We zien dat de criminaliteit met de dag toeneemt, met de dag aan het verruwen is. Eergisteren nog, op klaarlichte dag, bij een Mall. Pe den gasten e sdon, fufuruman de bezig ini a Mall”, zei Asabina.

VHP-parlementariër Henk Aviankoi merkte op dat het vaak ook gebeurt dat de politiebureaus met geen of slechts één dienstvoertuig zitten. Ook komt het te vaak voor dat er geen brandstof beschikbaar is.

“Ik was gisteren met de recherche bezig en die gaven aan dat ze maar één Toyota Ractis hebben en ze zaten zonder benzine. Waardoor ze niet op het veld kunnen gaan. En we zien wat er gebeurt: dag in dag uit meer roofovervallen. En met de aanstelling van een nieuwe korpsleiding zullen we wel een verbetering moeten en zullen zien. Anders is het water naar zee dragen. Gebleken is dat 1500 auto’s bij het KPS tanken, maar toch hoor je telkens dat de politie geen voertuigen heeft. Het volk voelt zich niet meer veilig. En daarom blijf ik pleiten voor de reserve politie. No wan man no musu kon pley gangster gi skowtu”, aldus Aviankoi.