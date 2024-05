Parmessar: “Jogi e lei pe grasi ne gro! Hij is kampioen in frommel redeneringen”

VHP-parlementariër Mahinder Jogi vindt het frappant dat terwijl NDP-fractieleider enkele weken terug een motie van wantrouwen heeft ingediend tegen de Surinaamse president Chan Santokhi, hij enkele dagen daarna wel positieve opmerkingen over dezelfde president is gaan maken in Washington tijdens de vergadering van het Internationaal Monetair Fonds en de Wereldbank.

“We weten dat meneer Parmessar ook zijn goede zijde heeft. Alhoewel hij hier een motie heeft ingediend tegen die president zien we slechts twee dagen daarna dat hij zich in een bespreking met het IMF heel positief heeft uitgelaten over het bestuur van het land en de verrichtingen van de president. Mijn complimenten aan het adres van meneer Parmessar”, zei Jogi tijdens de behandeling van de Aanbestedingswet 2023 in De Nationale Assemblee (DNA).

De NDP-fractieleider had kort ervoor enkele opmerkingen gemaakt over de manier waarop veel vragen van hem niet door de regering worden beantwoord. Jogi stelde voor dat Parmessar al zijn vraagpunten op papier zet en via de parlementsvoorzitter opstuurt naar de regering, waarna er een speciaal agendapunt wordt uitgeschreven waar de regering in kan gaan op de gestelde vragen van de NDP-fractie en Parmessar. Op die dag zal de coalitie dan rustig zitten.

Parmessar zelf stoorde zich aan deze opmerkingen stelde dat Jogi een kampioen is in frommelredeneringen. “Deze Parmessar heeft het niet over de president gehad. Wat een creativiteit. Meneer Jogi e lei pe grasi ne gro. Meneer Jogi is een kampioen in frommelredeneringen. Staande de vergadering stoort hij met allerlei verzinselen. En dat merken we ook op die wijkvergadering. Ik, Parmessar, heb never het woord genomen wat betreft de president”, aldus de NDP-fractieleider.