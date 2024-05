Ronald Snijders lanceert compleet nieuwe versie van lied en video voor veilig verkeer in Suriname

Ronald Snijders heeft een krachtige nieuwe versie en nieuwe video van zijn lied voor een veiliger verkeer in Suriname uitgebracht. Deze versie ‘No Rei Tranga’ is in het Sranantongo zoals die op straat wordt gesproken. De vorige was in het Nederlands, te mild en sloeg niet aan.

Met deze nieuwe benadering en video confronteert hij luisteraars en kijkers van jong tot oud op hardere wijze met de gevolgen van riskant rijgedrag. Verder is de nieuwe video verrijkt met kunstmatige intelligentie (AI) shots, waardoor het geheel zeer gevarieerd is.

Alle vocals en instrumenten zijn door Ronald Snijders uitgevoerd. Ook de compositie, tekst en video zijn door hem gemaakt. Deze nieuwe versie verschijnt deze week en zal direct worden geplaatst op social media en worden aangeboden aan radio, tv, de Surinaamse Verkeerspolitie, ministerie van Justitie en politie, scholen, toeristen organisaties en organisatie plus docenten van de recentelijk gehouden verkeerscursus.

Ronald Snijders hoopt van harte op deze wijze een positieve bijdrage te leveren aan het bewust veiliger rijden. Met als gevolg: vermindering van het relatief hoge aantal verkeersongelukken op wegen in Suriname.

Hij pleit voor een beter rijgedrag en rustig rijden met alle voertuigen: auto’s, bussen, vrachtwagens, bromfietsen, scooters motorfietsen en fietsen!