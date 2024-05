Abiamofo: “Waterniveau Afobaka stuwdam kritiek; eind juli mogelijk stoppen met hydro-opwekking”

De situatie op dit moment bij de Afobaka stuwdam in Suriname met betrekking tot het waterniveau dat nodig is voor de stroomopwekking, is volgens minister David Abiamofo van Natuurlijke Hulpbronnen nog steeds kritiek.

“Thans 242,8 foot, maar het absolute minimum waarbij de hydro-opwekking praktisch onmogelijk wordt is 236 foot. Dus nog een buffer van ongeveer 7 foot bij een opwekking van 90 megawatt. Tot voor kort daalde het niveau 0,700 foot per dag. En als dat tempo blijft aanhouden, dan zouden we over 100 dagen moeten stoppen met hydro. Ergens dus eind juli”, zei de bewindsman dinsdag tijdens de openbare vergadering in De Nationale Assemblee (DNA).

Het Surinaamse ministerie van NH en relevante actoren blijven volgens hem echter niet stilzitten en hebben diverse scenario’s uitgewerkt voor het mobiliseren van noodstroom uiterlijk per 1 juli. Alleen hoopt hij niet dat dit zover komt. De datum van 1 juli is gekozen omdat het circa twee maanden duurt voordat noodstroom operationeel kan zijn.

De minister benadrukte dat wat de regenval van de afgelopen dagen betreft, het effect heel matig is geweest.

“De afgelopen weken is het waterniveau nagenoeg constant gebleven ondanks de regen in het kustgebied. Over de maand april hebben we een daling van het niveau van het stuwmeer gezien met circa 1 foot. Normaal krijgen we in april juist een stijging van tussen 0,8 en 1 foot. Maar dit jaar is het juist verder gaan dalen.

In maart 2022 moesten we spuien vanwege een overvol stuwmeer, waardoor gemeenschappen in Brokopondo zelfs te kampen hadden met wateroverlast. En in maart 2024 zijn er hele lage waterstanden, waarbij op bepaalde plekken zelfs te voet rivieren konden worden overgestoken”, aldus de minister.