Help Kimberly: 13-jarig meisje met diabetes ligt op intensive care

Kimberly Giersthove, slechts 13 jaar oud, vecht momenteel voor haar leven op de intensive care van het Diakonessenhuis in Suriname. Haar moeder, Lisette Benjamin, schrok toen ze een rekening van SRD 54.856 ontving, omdat Kimberly’s aantal ligdagen voor dit verzekeringsjaar zijn overschreden.

Het ziekenhuis vertelde haar dat Kimberly geen aanspraak meer maakt op gedekte ligdagen vanwege haar verzekering. Dit bericht ontving het ziekenhuis van het Staatsziekenfonds (SZF).

In haar wanhoop heeft de moeder aangeklopt bij de Surinaamse Stichting 1 voor 12, waarvan de voorzitter zich niet kan voorstellen dat een jong meisje op de intensive care dit moet doorstaan. Stichting 1 voor 12 springt bij met SRD 20.000, maar de rekening blijft hoog. Het ziekenhuis staat toe dat de moeder in termijnen betaalt, maar vereist een aanbetaling van SRD 54.856 voor 5 dagen.

Kimberly lijdt aan Diabetes Mellitus en haar gezondheidstoestand verslechtert. Ze raakt vaker ontregeld, geeft over, kan niet lopen, heeft lichaamspijnen en ziet van tijd tot tijd slecht. Ze wordt vaak opgenomen, kan nauwelijks naar school gaan en haar moeder vreest voor haar leven.

De arts heeft zelfs gezegd dat Kimberly er vandaag kan zijn en morgen niet meer. Sinds haar 8ste lijdt Kimberly aan deze ziekte.

Vismale heeft contact opgenomen met de ministers van Volksgezondheid en Sociale Zaken om dringend hulp te zoeken voor Kimberly. Hij is afwachtende op reacties. De moeder, een ambtenaar, kan het geld niet alleen ophoesten. Vismale doet een beroep op de samenleving om Kimberly te helpen. “Laten we samen een verschil maken voor dit jonge meisje in nood.”