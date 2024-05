Jogi: “Atompai is destabiliserend bezig”

VHP-parlementariër Mahinder Jogi heeft zich enorm gestoord aan het feit dat een inspecteur van het Korps Politie Suriname (KPS) het beleid van de regering afkraakt en destabiliserend bezig is richting minister Kenneth Amoksi van Justitie en Politie, de regering en zelfs president Chan Santokhi. “Hij geeft aan dat die Operatie Zero Tolerance nonsens is”, zei Jogi dinsdag in De Nationale Assemblee (DNA).

Het is Mielando Atompai, voorzitter van de Surinaamse Politiebond (SPB), die afgelopen week via de Ware Tijd zijn ontevredenheid over de aanpak van de verruwde criminaliteit niet onder stoelen of banken stak. Gebrek aan goed beleid is volgens hem de belangrijkste oorzaak.

Ook operatie Zero Tolerance die nu wordt uitgevoerd door de politie zal volgens Atompai geen zoden aan de dijk zetten, omdat die hele Zero Tolerance volgens hem rommel is. Volgens Jogi kan dit niet door de beugel.

“Dat in een goed geordende samenleving een politiefunctionaris, een inspecteur van politie, hij mag voorzitter zijn, maar hij is nog geen voorzitter van de NPS. Hij mag voorzitter zijn van de politiebond, maar dit kan niet. Ik vraag aan de regering om disciplinerend op te treden”, aldus Jogi.