Cubaan voor bedreiging en overtreding vreemdelingenwet aangehouden

Het Regio Bijstand Team Paramaribo ( RBTP) heeft op dinsdag 30 april 2024 de 33-jarige G.G. van Cubaanse afkomst die woonachtig is in de omgeving van de Tamjakoeweg ter zake bedreiging en overtreding vreemdelingen wet aangehouden. Dat meldt het Korps Politie Suriname.

Het 41-jarige slachtoffer R.G. deed die bewuste dag het politiebureau Livorno aan en deed aangifte tegen de verdachte G.G. ter zake gepleegde stafbare feiten. Naar zeggen van de aangever lag hij te slapen toen zijn vrouw hem wakker maakte en aangaf dat G.G. voor zijn poort tekeer ging.

Daar de aangever de dag ervoor reeds door G.G. was bedreigd, stond hij op en liep de verdachte tegemoet. Bij die gelegenheid vroeg de man naar zijn geld dat door een voorman reeds aan R.G. was uitbetaald. De verdachte bleef tekeer gaan en trok op een gegeven moment een alarmpistool uit een rugtas die hij bij zich had en loste daarmee enkele schoten in de lucht.

Om erger te voorkomen deed R.G. het politiebureau aan voor het doen van aangifte. De verdachte werd opgespoord en door het RBTP aangehouden, waarna hij ter voorgeleiding werd overgebracht naar het voornoemde politebureau.

Het wapen werd hangende het onderzoek in beslag genomen. Daar de verdachte geen documenten kon overleggen is hij eveneens ter zake overtreding van de vreemdelingen wet aangehouden.

Na afstemming met het Openbaar Ministerie is de verdachte G.G. hangende het onderzoek door de politie in verzekering gesteld.