VIDEO: Brunswijk stelt 20 kilo goud beschikbaar voor ABOP-campagne

Ronny Brunswijk, voorzitter van de Algemene Bevrijdings- en Ontwikkelingspartij (ABOP) in Suriname, heeft bijkans 20 kilogram goud beschikbaar gesteld voor campagnevoering van de partij. Dit zegt en wijst ‘Bigi Bravo’ zelf in onderstaande video die hij plaatste op zijn Facebook pagina.

De nadruk wordt gelegd op het feit dat de partij campange voert met geld uit eigen zak en niet uit de Surinaamse staatskas. Naar zeggen van Brunswijk zal het goud verkocht worden om truitjes en andere zaken te kopen voor de verkiezingen.

Verder zegt de voorzitter dat de ABOP niet slaapt als menen dat denken. Volgens hem is de partij op een next level en zal zij de komende verkiezingen in Suriname winnen.

Hieronder de video die op Facebook geplaatst is:

ABOP Campagne #UitEigenZak #NietUitStaatsKas u kies somen aanvraag gi trui #NextLevel ABOP ne Sribi Posted by Ronnie Brunswijk on Saturday, 18 January 2020