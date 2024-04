Jogi keurt gepronk vp Brunswijk met grote hoeveelheden goud af

De Surinaamse parlementariër Mahinder Jogi heeft in het programma ABC Actueel gereageerd op beelden, waarop te zien is hoe vicepresident Ronnie Brunswijk grote goudhoeveelheden in ontvangst neemt.

“Wanneer wij in de Grondwet van Suriname aangeven dat een bepaalde functionaris in een functie geen nevenjob mag uitoefenen, dan moeten we consequent zijn”, aldus Jogi.

De beelden worden met regelmaat door de vp zelf op sociale media geplaatst. Daarbij schroomt de tweede man van het land er niet voor om aan te geven dat het geld dat het goud oplevert, gebruikt zal worden voor de verkiezingen.

Brunswijk zei in januari nog dat hij conform de wet afstand van zijn ondernemingen heeft gedaan, door deze over te dragen aan zijn zoon. Alleen noemt hij dat slechts een formaliteit.

Jogi keurt het gepronk van Brunswijk met het goud af en stelde in het programma dat het vroeger zelfs zo was dat de gewone ambtenaar niet eens een vergunning op zijn naam kon krijgen, indien hij iets anders buiten zijn werktijden wenste te doen.

Hoewel deze regel nog steeds bestaat wordt die niet echt strak meer toegepast. Jogi is er voorstander van, dat alle soortgelijke wettelijke regelingen verder worden aangescherpt en er ook goede controlemechanismen worden ingezet op de naleving hiervan.