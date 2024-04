Godo ATM pinlimiet verhoogd naar 10.000 SRD

De Coöperatieve Spaar- en Kredietbank Godo heeft de pinlimiet bij de ATM voor haar rekeninghouders verhoogd naar 10.000 SRD per dag. Voor euro is de limiet verhoogd naar 1.000 per week.

Godo cliënten met een studentenrekening kunnen 1.500 SRD per dag opnemen. De limieten zijn gewijzigd doordat de 200 en 500 SRD biljetten in omloop worden gebracht door de Centrale Bank van Suriname.

De bank laat weten dat per 1 juni geldopnames kleiner dan 10.000 SRD niet meer mogelijk zullen zijn aan de kassa.

De ATM pinlimieten per keer, zijn voor elke bank verschillend. Voor elke opname bij een ATM wordt er 11 SRD in rekening gebracht.