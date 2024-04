38-jarige Riaaz doodgestoken bij gewapende roofoverval in woning

De man die vrijdag 19 april op klaarlichte dag bij een roofoverval in Suriname kwam te overlijden, is de 38-jarige Riaaz Kadier. De beroving werd vanmorgen gepleegd in een woning aan de Pierpontweg in het politie ressort Livorno.

Twee mannen die een vuurwapen en een mes bij zich hadden, verschaften zich rond 08.30u toegang tot de woning, waar zij oog in oog stonden met de moeder van het latere slachtoffer. De moeder werd vastgehouden door de mannen, waarbij haar mond werd dichtgedrukt.

Op een bepaald moment zag de vrouw kans om om hulp te roepen waarbij Riaaz, die thuis was met zijn vouw en minderjarige dochter, op het geschreeuw afging. Hij wist zijn moeder te bevrijden maar raakte in een worsteling met de twee mannen.

Bij die gelegenheid werd het slachtoffer met een scherp voorwerp in zijn rug gestoken, waarna de mannen het hazenpad kozen. Ze gingen ervandoor met een tas, met daarin een mobiele telefoon en een onbekend geldbedrag.

Buurtbewoners gingen af op geroep van de moeder en overige bewoners en schakelden de Surinaamse politie in. Het slachtoffer werd in een plas bloed aangetroffen door de politie die een ambulance inschakelde.

Toen de ambulance ter plaatse arriveerde bleek dat het slachtoffer geen teken van leven meer vertoonde. Nadat de Forensische Opsporing klaar was met het technisch onderzoek werd de dood officieel vastgesteld door een arts.

De buurt werd door verschillende gespecialiseerde eenheden van de politie uitgekamd, echter zonder het gewenste resultaat. Het onderzoek werd ter plaatse overgedragen aan de afdeling Kapitale Delicten, die de zaak verder zal onderzoeken. Aan de aanhouding van de verdachten wordt met man en macht gewerkt meldt het Korps Politie Suriname vandaag op haar website.

Buurtbewoners zijn niet te spreken over de brute roofmoord. Volgens een familielid was Riaaz langer dan 15 jaren meubelmaker en probeerde eerlijk aan zijn geld te komen, om zijn gezin en ouders te verzorgen. Velen zijn van mening dat burgers vanwege de verruwde criminaliteit, nu het recht in eigen handen zullen nemen.

Een oom van het slachtoffer laat aan de redactie van Waterkant.Net weten dat de 78-jarige man die afgelopen maandag ook al in zijn woning slachtoffer werd van een roofmoord, een kennis van hen was. “En nu gebeurt dit. Dit is te zwaar om te verwerken en het kan niet zo verder”, zegt de man.

Het lichaam van Riaaz is ter obductie in beslag genomen in belang van het verder onderzoek.