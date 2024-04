Politieman in Nickerie aangehouden voor oplichting en verduistering

Een brigadier van de Surinaamse politie is vandaag door de politie in Nickerie in verzekering gesteld wegens oplichting, verduistering en flessentrekkerij.



Deze politieman had goederen, waaronder alcoholische dranken en sigaretten, op consignatie basis bij een ander afgenomen. Het blijkt echter dat hij de leverancier uiteindelijk noch het geld noch de goederen heeft teruggegeven.

Uiteindelijk stapte de benadeelde naar de politie. Na de aangifte werd de brigadier op vrijdag 19 april opgeroepen door de afdeling Onderzoek Personeelszaken (OPZ).



Na afstemming met het Openbaar Ministerie in Suriname is hij in verzekering gesteld.