750 liter dieselolie van houtbedrijf te Apoera gestolen

De politie in Suriname heeft drie mannen aangehouden voor de diefstal van ongeveer 750 liter dieselolie van een houtbedrijf te Apoera.

De manager van het bedrijf deed hiervan aangifte bij de politie van Apoera. Naar zeggen van de aangever was hij samen met de supervisor J.J. verantwoordelijk voor het beheer van de opslagplaats van het bedrijf, waar er diesel wordt opgeslagen.

Nadat er de laatste keer en wel op maandag 8 april 2024 onder zijn toezicht diesel uit de tank was gepompt, bleef er nog 770 liter in de tank over.

Hij stuurde eerder op die dag een werknemer om 200 liter dieselolie uit de tank te pompen. Echter kon de werknemer slechts 20 liter uit de tank pompen, aangezien de tank na de 20 liter leeg bleek te zijn.

Bij een ingesteld onderzoek is geconstateerd dat de supervisor J.J. de opslagplaats had aangedaan en dieselolie uit de tank had gepompt voor een bestelbusje.

De verdachte J.J. die tegenstrijdige verklaringen aflegde, werd onmiddellijk door de bedrijfsleider ontslagen en op woensdag 17 door de politie van het bureau Apoera aangehouden.

De wetsdienaren brachten de twee andere verdachten P.G. en V.S. in beeld, waarna zij eveneens werden opgespoord en aangehouden op donderdag 18 april

Na overleg met het Surinaamse Openbaar Ministerie zijn de drie verdachten hangende het onderzoek door de politie in verzekering gesteld.