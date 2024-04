Geknevelde overledene in woning is 78-jarige man

De persoon die gisteravond dood werd aangetroffen in een woning aan de Twee Kinderenweg in Suriname, is de 78-jarige A. Alimahomed ook wel bekend als oom Fred. Hij werd levenloos en gekneveld aangetroffen in de woning.

Het slachtoffer werd afgelopen vrijdag nog in levende lijve gezien door zijn dochter. Nadien was hij echter niet meer bereikbaar, waarna er gisteravond poolshoogte door een familielid bij het huis werd genomen.

Bij de woning aangekomen zag het familielid dat de voordeur open was en vond het heel vreemd dat de man geen gehoor gaf. De Surinaamse politie werd gealarmeerd en ging ter plaatse voor onderzoek.

In de keuken werd de 78-jarige man gekneveld op de vloer aangetroffen. Zijn handen en voeten waren met tape aan elkaar vastgemaakt. Ook zijn mond was bedekt. Het lichaam was reeds in staat van ontbinding.

Uit het eerste onderzoek is naar voren gekomen dat alle vertrekken van de woning overhoop gehaald zijn. Er zijn echter geen tekenen van inbraak geconstateerd. Het is niet duidelijk wat er allemaal is meegenomen.

Een arts stelde de dood officieel vast waarna het lichaam ter obductie in beslag is genomen en naar het mortuarium werd vervoerd (foto). De zaak zal zoals gebruikelijk aan Kapitale Delicten overgedragen worden voor verder onderzoek.