In een woning aan de Twee Kinderenweg in Suriname, is maandagavond een lijk gekneveld en in verre staat van ontbinding aangetroffen.

Waterkant.Net verneemt dat het zou gaan om een stoffelijk overschot van een man. De politie van bureau Geyersvlijt werd rond 22.00 uur gealarmeerd en ging ter plaatse voor onderzoek.

Bij de woning is groot afgezet door de politie voor sporen en buurtonderzoek.

De verschillende Surinaamse politie-eenheden zijn ter plaatse bezig met het onderzoek.