Jennifer van Dijk-Silos: “Vanaf Santokhi is begonnen moesten overal hindoestanen komen”

Oud-minister Jennifer van Dijk-Silos heeft deze week weer van zich laten horen. Volgens de jurist heeft zij in de ongeveer vier jaren regeertermijn van president Chan Santokhi nog niets goed gezien in Suriname.

“Ik ben echt serieus hoor. Vanaf hij is begonnen is hij met een soort racistisch beleid begonnen. Overal moesten hindoestanen komen. En ze zijn ook begonnen met vriendjes en nepotisme, want hij vertrouwt alleen zijn eigen mensen”, zei Van Dijk-Silos op Stanvaste Radio.

Volgens de trekker van de beweging ‘Passie voor Suriname’ heeft het Surinaamse staatshoofd geen nationaal ontwikkelingsbeleid in de afgelopen vier jaren uitgestippeld. De sectoren onderwijs en de gezondheidszorg zijn volgens haar helemaal niet gered, terwijl een gekke minister die niets doet nog steeds op laatstgenoemde post is gelaten. Het resultaat is dat artsen en andere deskundigen wegtrekken uit het land, terwijl het volk pinaart. Daarnaast is er totaal geen visie.

“Nu pinaren we, artsen trekken weg en we hebben geen medicijnen. Dan denk je aan een brug. Want volgens hem gaat hij met die brug de Nickeriaanse stemmen krijgen”, aldus Van Dijk-Silos.