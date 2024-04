Straatrovers beroven kassierster Suribetshop van tas met 180 SRD

Twee criminelen hebben maandag op klaarlichte dag een kassierster van een Suribetshop op de hoek van de Toekomstweg en Kastiestraat in Suriname beroofd van haar tas.



Het 22-jarige slachtoffer was bezig de shop open te maken. Op dat moment stopte een bromfiets waarop twee criminelen zaten.

Eén van de rovers rukte onder bedreiging van een vuistvuurwapen de tas van de vrouw weg. Hij sprong na de daad op het rijtuig en reed samen met zijn comparant weg.



Het slachtoffer verklaarde dat de rovers gekleed waren in het zwart. Ze hebben de plaats verlaten met een groene bromfiets zonder registratieplaten. De buit betreft een tas met daarin een ID kaart, persoonlijke bescheiden en 180 SRD.



De politie van Latour was na de melding ter plaatse voor onderzoek. Van de rovers ontbreekt nog elk spoor. Ze dachten dat het slachtoffer veel geld in haar tas had bewaard.