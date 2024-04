Decoratie voor scheidende Amerikaanse Military Liaison Officer

De diensttijd in Suriname van Lieutenant Commander Nathaniel Swank, Military Liaison Officer – MLO van de Verenigde Staten van Amerika, zit erop. Hij is vorige week door minister Krishna Mathoera van Defensie gedecoreerd met de medaille voor speciale verdiensten in de rang van commandeur.

Minister Mathoera typeerde Lieutenant Commander Swank als een ware vriend van de Surinaamse defensieorganisatie en bedankte hem voor de ondersteuning in de afgelopen periode. De bewindsvrouw gaf aan dat de plicht van Lieutenant Commander Swank als Amerikaanse MLO in Suriname vruchtbaar is geweest waarin veel samenwerkingsgebieden zijn verkend.

Zij stelde dat de defensie attaché de bestaande relaties tussen het Surinaamse Ministerie van Defensie en de Amerikaanse defensieorganisatie op een uitstekend niveau heeft weten te houden. En dat hij zijn land met trots heeft vertegenwoordigd.

Als dankbetuiging voor zijn bereidheid en toewijding om de banden tussen beide defensieorganisaties te versterken en te verbreden, decoreerde zij Lieutenant Commander Swank met de medaille voor speciale verdiensten in de rang van commandeur. “Deze token is een symbool van leiderschap, moed en professionaliteit”, stelde de minister.



De bevelhebber van het Nationaal Leger, kolonel Werner Kioe A Sen, zei dat Lieutenant Commander Swank als hoge defensiefunctionaris bij de Amerikaanse ambassade in Suriname zijn professionaliteit, toewijding en een opmerkelijk vermogen om bruggen te bouwen tussen Suriname en de Verenigde Staten van Amerika, heeft getoond.

“Zijn voorganger legde de lat hoog tijdens haar verblijf hier in Suriname. Bijna twee jaar later kunnen we zeggen dat hij er niet alleen in slaagde de lat hoger te leggen, maar dat hij veel verder ging. Daarom spreek ik met alle oprechtheid mijn waardering uit voor al het harde werk dat Nathan in Suriname heeft verricht”, zei de legertopman.



Lieutenant Commander Swank heeft volgens de bevelhebber in eerste instantie heel goed gekeken naar de doelen die zijn geformuleerd door het Surinaamse Ministerie van Defensie en de Surinaamse strijdkrachten. Ten tweede heeft hij ook geholpen bij het ontwikkelen van een vijfjarig defensiesamenwerkingsplan voor Suriname en de Verenigde Staten van Amerika.

De kolonel gaf verder aan dat de defensie attaché er zeker van kan zijn dat hij zijn opvolger al in grote probleem heeft gebracht. “Zijn uitdaging is om de lat nog hoger te leggen en ik geloof dat hij er ook in zal slagen om de lat hoger te leggen”, aldus de legertopman.