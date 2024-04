Politie treft vuistvuurwapen bij doodgeschoten rover aan

De politie in Suriname heeft zondagavond, na de gewapende roofoverval op een Suribetshop waarbij een verdachte dodelijk werd geraakt, een vuistvuurwapen en een gestolen halsketting bij het lichaam aangetroffen.



Vier criminelen pleegden zondag een overval op de Suribetshop, op de kruising van de Nieuw Weergevondenweg en de Kalidienweg. Op beelden vastgelegd door een beveiligingscamera is te zien dat de klanten bezig waren te gokken. Op gegeven moment stormden vier mannen de zaak binnen via de voordeur.

Ze hadden vuistvuurwapens bij zich en waren niet gemaskerd, maar hadden wel een capuchon op. De daders losten schoten in de Suribetshop, waarna iedereen op de grond is gaan liggen. Ze fouilleerden daarna alle klanten die op de grond lagen.

Op de beelden is ook waar te nemen hoe de daders met geweld de bezittingen van de aanwezigen wegnamen. Na de daad renden de rovers richting Kweeklustweg.

Bij de T-kruising gevormd door de Moestuinweg en de Kweeklustweg vond er een vuurgevecht plaats tussen de Surinaamse politie en de rovers. Vernomen wordt dat de politie toevallig in de omgeving langs reed.

Bij het zien van de politieauto opende de rovers het vuur. Dit werd meteen beantwoord, waarbij een rover gekleed in een groene jas is geraakt aan zijn linker borststreek. Hij lag langs de weg.

De politie heeft bij onderzoek kogelinslagen in het plafond zijn waargenomen, maar geen hulzen gevonden. De buit betreft 16.500 Surinaamse dollars, een gouden halsketting van 25 gram en een tas met daarin een mobiele telefoon en belangrijke documenten.



Het lijk van de doodgeschoten verdachte is na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie in beslag genomen, alsook het aangetroffen wapen en halsketting. De benadeelde van de ketting meldde zich later bij de politie.

De sterke arm werkt aan de opsporing en aanhouding van de voortvluchtige rovers.