Roofverdachte doodgeschoten bij politieachtervolging

Een roofverdachte is zondagavond rond 22.30 uur doodgeschoten bij een politieachtervolging aan de Kweeklustweg in Suriname.

Waterkant.Net verneemt dat de man kort daarvoor een gewapende beroving met twee anderen had gepleegd bij een Suribetshop aan de Nieuw Weergevondenweg.

Na de daad sloegen de criminelen op de vlucht. De gealarmeerde politie was er in grote getallen snel bij en een van de verdachten werd in de buurt gesignaleerd. Hij negeerde waarschuwingsschoten waardoor de sterke arm genoodzaakt was om gericht te schieten.

De ambulance werd ingeschakeld en bij aankomst constateerde het verplegend personeel dat de verdachte geen teken van leven vertoonde.

De verschillende Surinaamse politie-eenheden zijn ter plaatse bezig met het onderzoek.