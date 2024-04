Sampie wil percelen voor alle jonge Nickerianen: “Dan Unu ne feti tap a podium maar dan we feti tap a veld”

Parlementariër Edgar Sampie heeft zondag op een partijactiviteit van de ABOP in Nickerie gereageerd op de uitspraken van president Chan Santokhi richting minister Dinotha Vorswijk van Grondbeleid en Bosbeheer (GBB).

De volksvertegenwoordiger deed een beroep op aanwezige partijleden om niet op dezelfde toer te gaan als het staatshoofd, die ook voorzitter is van de VHP. Want, stelt Sampie, het is niet goed als een coalitiepartner een andere partner zo negatief in het openbaar bespreekt.

“Unu ne go tapu a toer dati. We voeden onze jongeren op om andere partijen niet uit te schelden. Ifi mu nanga yu e wroko samen, dan samen we wroko. Te unu de tapu wan boto, unu no mang feti nanga unu srefi. Anders wo sungu. En te wo sungu unu allamalla o dede”, benadrukte Sampie.

De ABOP’er deed een beroep op de partijleiding om iemand in Nickerie te belasten met de taak om alle jongeren die de gerechtigde leeftijd hebben bereikt, te registreren voor een perceel. Dan hoeft er volgens hem niet meer gevochten te worden over de Stalweide, maar kan er gefocust worden op het geven van percelen aan alle jongeren in het district.

“Dan unu ne feti tap a podium maar dan we feti tap a veld”, aldus Sampie.