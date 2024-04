Man rijdt auto in trens, rent weg en laat inzittenden gewond achter

Een man is maandagavond rond 21.30 uur met een personenauto in een trens gereden langs de Tout Lui Faut Kanaalweg in Suriname.

De bestuurder kon zelf uit de wagen komen en is daarna op de vlucht geslagen. Hij liet twee mede-inzittenden gewond in het voertuig achter.

Manschappen van het Korps Brandweer Suriname reden toevallig langs en ontdekten de inzittenden in het voertuig. Zij boden eerste hulp en schakelden de politie en ambulance in.

De slachtoffers waren zwaargewond en zijn met de ambulance afgevoerd naar de Spoedeisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo.

Het voertuig is door een ingeschakelde sleepdienst uit de trens gehaald en afgevoerd. De politie heeft de zaak in onderzoek.