Abiamofo: ‘Eerdere EBS-directieleden hebben ook splinternieuwe Prado’s laten kopen’

Minister David Abiamofo van Natuurlijke Hulpbronnen in Suriname heeft woensdagavond bevestigd dat er in augustus vorig jaar een dienstvoertuig is gekocht voor een directielid van de NV Energiebedrijven Suriname.

“Als u het hebt over die bekende foto die verschenen is…in augustus vorig jaar is er een dienstvoertuig voor een directielid aangeschaft. En dat is één van de voertuigen die op de foto te zien was. Dat ander voertuig is in 2012 aangeschaft. Maar het is gebracht in het kader van de recente aanpassing van de elektriciteitstarieven, terwijl niets daarvan waar is”, zei de bewindsman op een persconferentie na de Regeringsraadvergadering (RRV).

Volgens Abiamofo is het wel zo dat elke directeur van de NV EBS in zijn overeenkomst een bepaling heeft, dat die aanspraak maakt op een voertuig van een bepaalde categorie. En in de afgelopen jaren hebben verschillende directeuren gebruik gemaakt van deze regeling. En het probleem met de energietarieven en de subsidies is er toen ook geweest.

“Ik wil geen namen noemen, maar die namen heb ik wel. In 2012 werd op één moment zelf drie dienstvoertuigen gekocht. Ook splinternieuwe Toyota Prado’s. Al die jaren geen probleem”, stelde de minister. Hij vraagt zich af waarom deze regeling nu dan een probleem zou moeten zijn.

“Is het omdat het nu gaat om de persoon van Leo Brunswijk? Ook al was het een Sparta fiets dan nog zou het een probleem zijn”, stelde de minister, die wel de geruchten ontkrachtte over de aanschaf van tientallen andere dienstvoertuigen voor de NV EBS.