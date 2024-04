SWM bevestigt dat er chloor aan water wordt toegevoegd indien nodig

De Surinaamsche Waterleiding Maatschappij (SWM) heeft maandag laten weten dat er in bepaalde gevallen een geringe hoeveelheid chloor toegevoegd wordt aan het water, indien daartoe behoefte bestaat.

De SWM komt met deze verklaring omdat ze vaak klachten krijgt van een chloorgeur en chloorsmaak uit bepaalde wijken in Suriname.

“Als er gevaar voor besmetting van het water is, bijvoorbeeld omdat er werkzaamheden op een productiestation of in het waterleidingnet zijn uitgevoerd, kan er besloten worden om een door de WHO toegestane hoeveelheid chloor aan het water toe te voegen”, aldus het Surinaamse waterleidingbedrijf.

Volgens de SWM kan dat gedurende enkele dagen of soms zelfs enkele weken worden gedaan. Uitzondering is Moengo, waar er altijd chloor aan het water wordt toegevoegd.

“In vele andere landen wordt er ook altijd chloor aan het water toegevoegd. De WHO adviseert zelfs om dat te doen, maar bij ons is het over het algemeen niet nodig omdat ons water veilig is”, meldt het bedrijf.