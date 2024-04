Koedemoesoe: “Dinotha Vorswijk is de beste minister tot nu toe op GBB”

Volgens ABOP-parlementariër Ramon Koedemoesoe is Dinotha Vorswijk de beste minister die ooit geplaatst is op het ministerie van Grondbeleid en Bosbeheer (GBB) in Suriname.

“Je kan bijna zeggen: mevrouw Dinotha Vorswijk is de beste minister tot nu toe op GBB. Want als je de geschiedenis nagaat, is het nooit een minister gelukt om meer dan twee jaren op die post te blijven. Tra man na siksi mun of wan yari en dan den puru den man. De minister is geen god. Ze gaat fouten maken. Maar als er een fout is gemaakt, laten we dat corrigeren en dan gaan we verder. Want waar er gewerkt wordt daar worden er fouten gemaakt”, benadrukt de ABOP’er.

Hij wuift daarom recent kritiek op zijn partijgenoot vanwege de Stalweide case in Nickerie daarom weg. Hij ziet ook geen oplossing in het eventueel ontslaan van deze minister.

Vorswijk is op 3 augustus 2021 belast met de leiding van het ministerie en zit thans ruim drie jaren aan. Volgens Koedemoesoe bestonden de huidige problemen binnen GBB er reeds al onder al de voorgangers van Vorswijk.

“GBB is altijd zo geweest. Daarom adviseer ik: laten we, vooral de uitvoerende macht, vooral wijsheid gebruiken wanneer het gaat om GBB. Want nu hebben we maar een jaar te gaan. Saide yo go puru minister ete? Terwijl er zoveel mensen zijn die wachten op hun grondpapieren. Dan ga je de minister nu weghalen, een andere zetten die zich weer moet komen inwerken. Nee toch”, aldus Koedemoesoe.