Belastingdienst helpt kosteloos bij invullen aangiftebiljetten

Belastingplichtigen in Suriname worden gedurende de maand april gratis geholpen bij het invullen van hun aangiftebiljetten. In deze gaat het om de belastingformulieren voor de inkomsten- en vermogensbelasting.

Dit tijdvak staat bekend als de Self Assessement Systeem/ Hulp Bij Aangifte (SAS-HUBA) periode en duurt van 2 april tot en met 30 april.

De kosteloze hulp wordt verleend aan kleine ondernemers, loontrekkers met andere inkomsten of restitutieaanvragen, geremigreerden, gepensioneerden en AOV’ers. De dienstverlening vindt plaats in de districten: Paramaribo, Nickerie, Commewijne, Saramacca en Wanica.

In Paramaribo worden de SAS – HUBA activiteiten gehouden op de afdeling Deurwaarderij van het Ontvangkantoor der Directe Belastingen aan de van Sommelsdijckstraat 27.

In Nickerie is de belastingplichtige terecht op het Belastingkantoor aan de Landingstraat 1 en in Commewijne op het Veerplein te Meerzorg.

In Saramacca en Wanica vindt de dienstverlening plaats bij de Districtscommissariaten aldaar. De aangiftebiljetten zijn te downloaden van de website: belastingdienst.sr