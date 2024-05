Gouddelver dood na vechtpartij met meerdere mannen

Een 38-jarige man is donderdag om het leven gekomen in Suriname, na een vechtpartij met meerdere mannen. De redactie van Waterkant.Net verneemt dat het gaat om een gouddelver genaamd Roetoe V.

De man was werkzaam op een goudveld in het Goliathgebied. Er ontstond ruzie die uitmondde in een handgemeen, waarbij hij mishandeld werd door meerdere mannen.

V. raakte zwaargewond en werd met de auto vervoerd naar de polikliniek te Pikin Saron (foto). Bij aankomst constateerde de dienstdoende arts dat de man geen teken van leven meer vertoonde.

De Surinaamse politie werd ingeschakeld en is een onderzoek gestart naar het voorval. Aan de opsporing en aanhouding van de verdachten wordt gewerkt.