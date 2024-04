VIDEO: Beelden laten zien hoe hard Bennie Miranda is aangepakt

Er zijn andere beelden opgedoken waarin te zien is hoe hard Bennie Miranda in de nacht van vrijdag 5 op zaterdag 6 april is aangepakt in Suriname. Op de beelden is te zien dat zeker twee mannen hem hebben geslagen.

De mishandeling vond om 02.30u s’nachts plaats. Op de beelden is te zien dat Bennie naar een groep mannen loopt waarschijnlijk om hen te begroeten.

Snel daarna komt een man in lichte kleding van achter Miranda recht op hem aanlopen en slaat hem vanaf de rechterkant ineens vol in het gezicht. Een lange man met donkere kleding, die de hele tijd aan de andere kant in beeld is, haalt dan meteen keihard uit en slaat Miranda ook van achteren met zijn rechterhand op het achterhoofd om daarna met zijn linkerhand uit te halen.

Miranda valt op de grond en in de chaos die dan ontstaat pakt de lange man vervolgens ook nog een stoel, waarmee hij keihard op Miranda slaat.

Daarna ontstaat er een complete chaos terwijl Bennie Miranda roerloos op de grond ligt. Of er daarna meerdere mensen hebben geslagen is niet duidelijk. Het filmpje geeft een goed beeld van de daders en is hieronder te zien: