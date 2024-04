Bennie Miranda gewond na aanval op dede oso

Criticus Bennie Miranda is afgelopen nacht in Suriname gewond geraakt aan zijn hoofd. Hij zou zijn aangevallen door een groep mannen, toen hij op een zogeheten dede oso van een familielid te Sophiaslust was.

Miranda deelde een foto van hem waarop hij te zien is met een bebloed hoofd. Hij zegt erbij dat hij aangevallen is door personen van de ABOP en dat hij met een vuistvuurwapen van achteren op zijn hoofd is geslagen.

Er zou volgens hem daarbij ook geschoten zijn.

In een post op Facebook zegt hij onder meer: “Ik ben aangevallen op een dede oso van mijn oom, door ABOP’ers om mijn mening. Het was geen politieke meeting, het was een dede oso!”

Bij navraag door de redactie is gebleken dat er inderdaad een melding gemaakt is van een schietpartij en dat iemand gewond is geraakt aan de Toppinstraat. De Surinaamse politie heeft de zaak in onderzoek.