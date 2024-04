Automobilist valt in slaap en veroorzaakt zware aanrijding op Oost-Westverbinding

Een automobilist heeft vrijdagmorgen 5 april een zware aanrijding veroorzaakt op de Oost-West Verbindingsweg in Suriname, nadat hij tijdens het rijden in slaap viel achter het stuur.

De bestuurder van de personenauto reed rond 07.15u over bovengenoemde weg richting Paramaribo. Een vrachtwagen en een bestelbusje reden in tegengestelde richting.

Ter hoogte van km 121 te Coppename, viel de automobilist volgens de Surinaamse politie in slaap en verloor daarbij de controle over de besturing van zijn voertuig. Hij belandde met zijn auto op de rijbaan van de vrachtwagen met als gevolg de botsing.

Door de slag keerde de personenauto op de weg waardoor deze door het bestelbusje werd aangereden. Het bestelbusje raakte vervolgens van de weg en kwam op de langs de weg lopende berm terecht.

De politie van het bureau Coronie begaf zich na de melding voor onderzoek naar de locatie.

De schade aan de drie voertuigen is aanzienlijk. De bestuurders en mede-inzittenden kwamen met de schrik vrij en werden ter plaatse door een dienstdoende arts van de RGD-poli van Coronie behandeld.

Geen van de bestuurders die gelukkig allemaal in het bezit zijn van een geldig Surinaams rijbewijs verkeerden onder invloed van alcohol of één of andere bedwelmende middel.