Daninhio Felter schrijft geschiedenis met vijf shows binnen 24 uur

Daninhio Felter, de charismatische voorman van de zangformatie Effe Anders, heeft een ongekende mijlpaal bereikt in de geschiedenis van de Surinaamse muziek. Hij heeft afgelopen week binnen een tijdsbestek van slechts 24 uur maar liefst vijf verschillende optredens verzorgd, zowel in Nederland als in Suriname.

De epische reis van Daninhio begon op donderdagmiddag voor het paasweekend, toen hij afreisde naar Nederland. Na een enerverende vlucht van 9 uur arriveerde hij ’s avonds in het bruisende Amsterdam.

Zonder ook maar een moment te verspillen, dook Daninhio direct in de voorbereidingen voor zijn eerste optreden. Een snelle maaltijd tussendoor, snel een outfit shoppen voor het optreden en natuurlijk de cruciale sound-check. De feestzaal Rhône in Amsterdam, vulde zich al snel met zo’n 1500 bezoekers. De sfeer was goed, de organisatie tot in de puntjes verzorgd, en het optreden was geweldig.

Na zijn show werd Daninhio direct teruggebracht naar Schiphol om rechtstreeks terug te vliegen naar Suriname. Daar stonden nog drie optredens op het programma in Paramaribo en omgeving, diezelfde avond nog!

Om 15 uur landde hij opnieuw op Surinaamse bodem. Na enkele uurtjes slaap, was het alweer tijd om naar het werk te gaan. Drie optredens verder was het alweer zaterdagochtend.

Op naar het Westen! Op zaterdag en zondag vond het “Nickerie Food & Music Easter Festival” plaats, georganiseerd door Mr. Zonneman en X’O Slush and More. Het festival in Nickerie was een doorslaand succes, met een geweldige opkomst van gasten, diverse artiesten en influencers.

En terwijl het geruchtencircuit op volle toeren draait over mogelijke avonturen in Amerika en nieuwe muzikale creaties, blijft Daninhio fans en volgers uitnodigen om zijn muzikale reis te volgen op Spotify, YouTube, Instagram en Facebook. Want wie weet wat de toekomst nog meer in petto heeft voor deze grensverleggende artiest!