Nog twee mannen aangehouden in drugszaak SLM vliegtuig

In de zaak waarbij 593 kilo cocaïne op 7 maart in een SLM vliegtuig in Suriname werd aangetroffen, zijn deze week nog twee mannen aangehouden.

In belang van het onderzoek zijn maandagmiddag twee loodsmedewerker te weten de 37-jarige D.P. en de 32-jarige R.T. opgespoord, aangehouden en ter voorgeleiding overgebracht naar het politiebureau.

Beide mannen zijn na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie in verzekering gesteld.

Eerder werden al zes personen te weten een politieagent, twee beladers, twee security medewerkers en een supervisor van een beladingsbedrijf aangehouden en in verzekering gesteld door de Narcotica Brigade.

Hun inverzekeringstelling was met 30 dagen verlengd. Het is niet uitgesloten dat er meerdere aanhoudingen verricht zullen worden. De drugs afkomstig uit Nickerie, zijn inmiddels vernietigd door de politie. Het onderzoek in deze zaak duurt voort.