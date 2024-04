Man doodgestoken bij roofoverval in woning

In een woning in een zijstraat van de Pierpontweg in Suriname, is een man vanmorgen door messteken om het leven gekomen.

De redactie van Waterkant.Net verneemt dat er sprake was van een roofoverval.

De man was samen met zijn moeder in het huis toen ze rond 09.00u werden overvallen door meerdere gemaskerde personen. Daarbij werd de man gestoken, waarna hij neer zeeg.

De Surinaamse politie werd ingeschakeld en een ambulance verscheen ter plaatse (foto) Het ambulancepersoneel constateerde dat de man geen teken van leven vertoonde.

Het is niet bekend of de daders iets hebben meegenomen. De politie is bezig met het onderzoek.