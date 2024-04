Bandenzaken dicht uit protest tegen kostencalculatie ministerie EZ

Importeurs en wederverkopers van autobanden in Suriname houden hun zaken gesloten uit protest tegen de kostencalculatie van het ministerie van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie (EZ). Volgens het ministerie mag een tweedehandse band ongeacht de maat niet meer dan 300 SRD verkocht worden.

Wicky’s Banden Service aan de Koningstraat werd dinsdag voor controle binnengevallen door medewerkers van de Economische Controle Dienst (ECD). Daarbij werden er tal van overtredingen, waaronder prijsopdrijving, geconstateerd bij de importeur.

De zaak werd onmiddellijk gesloten en de eigenaar moest zich aanmelden bij het ministerie voor verdere afhandeling en instructies. Collega-handelaren zijn niet te spreken over het optreden van de ECD-medewerkers.

Tal van importeurs en wederverkopers hebben zich vrijdag gewend tot DNA-voorzitter Marinus Bee voor een oplossing. De handelaren zijn het niet mee eens dat het ministerie een kostencalculatie heeft gemaakt die volgens hun ver beneden de prijs van de groep is.

“We hebben geen luisterend oor gehad om uit te leggen hoe wij aan onze prijzen zijn gekomen. We hebben getracht een afspraak te maken met de minister maar het is niet gelukt”, zegt een van de importeurs. Pas toen de ondernemers zich in het parlementsgebouw bevonden is er vanuit het ministerie teruggebeld en is de groep voor maandag 22 april uitgenodigd.

Bee zegt EZ-minister Rishma Kuldipsingh telefononisch te hebben gesproken. Naar haar gevoel is het een miscommunicatie en wil het ministerie met de groep ondernemers zitten om een overeenstemming te bereiken. “Dus ik denk dat dat opening creëert om uit het probleem te komen. Ik ga een of twee leden vragen om die meeting bij te wonen”, aldus de parlementsvoorzitter.