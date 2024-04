Energiebewust leven: tips en trucs voor duurzame woningen

Heb je het geluk onlangs je woning te hebben verduurzaamd, waardoor je energiebewuster kunt gaan leven. Of krijg je op korte termijn de sleutels van een nieuwbouwwoning, waardoor hier al standaard rekening mee is gehouden? Ook al is je woning duurzaam gebouwd, er zijn nog tal van manieren om energiebewuster te gaan leven. Niet alleen is dit net even wat beter voor de planeet, je kunt door energiebewuster te leven ook nog eens besparen op de maandelijkse vaste lasten. Kom je daar maar al te graag wat meer over te weten? We helpen je in dit blog erg graag verder op weg met een paar handige tips.

Investeer in duurzame maatregelen zodat je beter energiebewust kunt leven

Fijn om te weten, is dat er vandaag de dag verschillende duurzame maatregelen bestaan waar je al erg snel mee aan de slag kunt gaan. Enkele bekende voorbeelden daarvan zijn het laten plaatsen van zonnepanelen, het laten plaatsen van een warmtepomp en elektrisch rijden. Met slechts een paar kleine aanpassingen – in en rondom huis – kun je dus al erg veel verschil maken. En dat is natuurlijk altijd mooi meegenomen.

Ga op zoek naar manieren om je vaste lasten te kunnen verminderen

En maak je meteen handig gebruik van een energie vergelijker? Dan start je met een van de meest toegankelijke manieren om je vaste lasten flink te laten verminderen. En het bedrag dat je hier iedere maand aan over kunt houden, komt natuurlijk maar al te goed van pas voor andere kostenposten. Denk daarbij aan de hypotheek, de kosten voor het sportabonnement of de kinderopvang. Ga je daarom binnenkort al een keer aan de slag met het vergelijken van een aantal leveranciers?

Het vergelijken van energie doe je erg makkelijk online

Kom je op dit moment vooral graag te weten wat de energieprijzen in Nederland zijn? Kies er dan voor om te starten met het vergelijken van energie. Dit doe je gelukkig eenvoudig en snel online. Door online een aantal persoonlijke gegevens in te vullen – zoals je adresgegevens en bij welke leverancier je op dit moment aangesloten bent – zie je direct of er een andere leverancier is waar je een goedkoper tarief betaalt. En heb je eenmaal de beste deal gevonden voor jouw huishouden, waardoor het energiebewuste leven nog meer gestimuleerd kan worden? Het afsluiten van een nieuw contract doe je ook erg makkelijk online.