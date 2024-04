40-jarige inbreker probeert 69-jarige vrouw te verkrachten

De politie in Suriname heeft vrijdag 19 april de 40-jarige Roberto W. alias ‘Gaad of Shagga’ aangehouden. Hij brak afgelopen maandag in bij een woning aan de Abonestraat en probeerde een 69-jarige bewoonster te verkrachten.

Tegenover de Surinaamse politie verklaarde de seniore burger dat zij in diepe rust was, toen zij door een man met een mes op haar keel wakker werd geschud. Hij gaf haar door seks met haar te willen hebben en wreef daarbij meteen zijn geslachtsdeel tegen die van haar aan.

Doordat zij haar dochter, die in een andere kamer lag te slapen en op jonge leeftijd al was verkracht, niet wilde wekken bleef ze rustig liggen.

Haar dochter werd echter wakker en gilde bij het zien van de verdachte, waardoor hij wegrende met medeneming van een tv, een mobiele telefoon en enkele documenten.

Vrijdagmorgen werd W. door RBT-Paramaribo aangehouden. Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie, is hij in belang van het onderzoek in verzekering gesteld.

De politie van bureau Geyersvlijt heeft de zaak in onderzoek.