Ramnandanlal: “Brunswijk behandelt binnenlandbewoners eigenlijk als zijn slaven”

Ook oud-parlementariër en ondervoorzitter van de PALU, Henk Ramnandanlal, heeft gereageerd op de manier waarop de Surinaamse vicepresident de afgelopen weken in diverse video’s op sociale media is verschenen waarop te zien is hoe hij grote hoeveelheden goud in ontvangst neemt van goudzoekers en daarmee pronkt.

“Als vicepresident en als voorzitter van een politieke partij vraag ik me af als dat het voorbeeld is dat je zou moeten geven aan de bevolking. Ik denk dat het volk daar goed uit moet leren en heel kritisch naar moet kijken, want dat is niet de manier waarop je grote stappen vooruit maakt in dit land. Zelfs ook niet voor zijn achterban daar in het binnenland.

Want eigenlijk zegt hij, zo behandelt hij de mensen die het goud voor hem brengen, van hoe de binnenlandbewoners zijn slaven zijn. De nieuwe slaven die delven goud en de nieuwe slavenhouder zit in zijn woning. En dan komen de nieuwe slaven op allerlei ATV’s en ze brengen het goud voor de meester”, aldus Ramnandanlal in een interview op Culturu TV.

In een andere video was weer te zien hoe Brunswijk grote hoeveelheden goud inlevert of verkoopt bij/ aan een Chinese ondernemer en daar veel geld voor ontvangt. Erger nog wordt dit gedrag ook getoond tijdens zijn waarneming als president van Suriname.

“Dit is te grof voor woorden, als dat het voorbeeld is dat onze president aan de bevolking zou moeten geven. En los ervan of de belastingdienst of Openbaar Ministerie hebben gezien wat er is gebeurd en de vraag als Brunswijk in de functie van vicepresident nog allerlei activiteiten kan ontwikkelen waar hij inkomsten uit genereert. En zeker dit soort activiteiten waar het conflicteert met zijn positie als vicepresident”, aldus de oud-parlementariër.

Hij doet daarom een beroep op de Surinaamse bevolking om nooit meer te stemmen op dit soort politieke leiders.