Criminelen in auto gooien stuk hout op rijdend voertuig en beroven bestuurder

Een 34-jarige automobilist is afgelopen nacht aan de verlengde Welgedacht C-weg in Suriname op slinkse wijze overvallen en beroofd door drie mannen in een zwarte Toyota Vitz.



Volgens het slachtoffer reed hij over bovengenoemde weg toen de zwarte auto hem ter hoogte van de Santopolderweg inhaalde. Bij die gelegenheid gooide iemand uit die auto een stuk hout op de zijruit van zijn voertuig.

De bestuurder verloren van schrik de controle over het stuur en belandde met zijn voertuig op de berm. Hierna brachten de mannen hun voertuig tot stilstand en stapten uit.

Het slachtoffer werd uit zijn auto gesleurd en vervolgens tegen de grond gegooid. Hij werd daarbij beroofd van 9.150 Surinaamse dollars, een gouden ring en een horloge.



Na de daad stapten de verdachten weer in hun voertuig en reden richting de Bomaweg. De politie van Santo Boma was ter plaatse voor onderzoek. Van de daders ontbreekt nog elk spoor.