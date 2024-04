Politie stuit op vuurwapens bij mannen in auto tijdens roadblock

De politie in Suriname heeft afgelopen zaterdag deze drie mannen aangehouden bij een roadblock, die in het kader van Operatie Zero Tolerance was opgezet aan de Henck Arronstraat in Paramaribo.

De 22-jarige V.D. en de 39-jarige M.R. zaten als mede-inzittenden samen met de 33-jarige bestuurder L.R. in de auto, toen ze op bovengenoemde straat ter hoogte van het ministerie van Defensie werden gesommeerd te stoppen.

Bij de algehele controle bleek dat de drie mannen elk een tas bij zich hadden, die door de wetsdienaren werden doorzocht. In de tas van V.D. werd een zwart verkast vuistvuurwapen aangetroffen die volgens het onderzoek en daartoe gestelde vraag, van zijn werkgever L.R. blijkt te zijn.

De automobilist L.R. kon echter geen vuurwapen vergunning overleggen, aangezien hij niet in het bezit is hiervan.

Ook op M.R. werd een vuistvuurwapen aangetroffen met patronen waarvan hij geen van de voornoemde stukken kon overleggen, meldt de Surinaamse politie.

V.D., M.R. en L.R. werden door een gemengd team van de politie Unit On the Run en leden van de Beveiliging en Bijstandsdienst Suriname (BBS) ter zake illegaal vuurwapen bezit aangehouden. De aangetroffen spullen alsmede het voertuig waarmee zij zich verplaatsten, zijn in beslag genomen.

Samen met de in beslag genomen zaken is het drietal ter voorgeleding overgebracht naar het politiebureau Centrum die belast is met het verdere onderzoek in deze zaak.