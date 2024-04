Auto kantelt na mastaanrijding achter JAP-luchthaven

Een Nissa Juke is afgelopen nacht rond 02.30 uur op de zijkant terechtgekomen na het kapotrijden van een EBS-mast achter de Johan Adolf Pengel internationale luchthaven in Suriname.

Het is nog onduidelijk hoe de bestuurder het voorval voor elkaar heeft gekregen. Het incident vond nauwelijks twee uren plaats nadat een autobestuurder een EBS-mast aan de Kennedyweg had kapotgereden en daarbij was omgekomen.

De politie kreeg de melding van het voorval achter de luchthaven en ging ter plaatse voor onderzoek. De agenten schakelden een sleepdienst in om het voertuig te bergen.

Technici van de EBS werden ook opgeroepen om de aangerichte schade te herstellen. Het onderzoek duurt voort.