Voetganger (84) in ziekenhuis overleden na aanrijding met bromfiets

De 84-jarige Paulus Panka is in het Academisch Ziekenhuis Paramaribo (AZP) overleden nadat hij woensdagochtend werd aangereden door een bromfiets op de hoek van de Milo- en Sir Winston Churchillweg in Suriname.

De politie van het bureau Livorno kreeg de melding van een aanrijding tussen een bromfietser en een voetganger op voornoemde hoek en deed de plek aan voor onderzoek. Bij aankomst troffen de wetsdienaren zowel de bromfietser als de voetganger met verwondingen aan.

Uit het voorlopige onderzoek van de politie is naar voren gekomen dat de bromfietser R.R. (41) over de Sir Winston Churchillweg reed, komende vanuit de richting van de Dageraadweg gaande in de richting van de Tout Lui Fautkanaalweg rechts.

De voetganger die de weg voor meer dan de helft was overgestoken, werd door onoplettendheid van de bromfietser aangereden en viel door de slag op de langs de weg lopende berm.

Zowel de voetganger als de bromfietser liepen zwaar lichamelijke letsels op en werden per ontboden ambulance afgevoerd naar de Spoedeisende Hulp (SEH) van het AZP. De bejaarde lag in kritieke toestand op de intensive care.

Het verkeersslachtoffer Panka overleed later op de dag door de opgelopen verwondingen. Hangende het onderzoek is de bromfiets ter herkeuring door de politie in beslag genomen. Het ontzielde lichaam van de 84-jarige is in opdracht van het Openbaar Ministerie eveneens ter obductie door de politie beslag genomen.

Het onderzoek van deze aanrijding is overgedragen aan de Verkeers Unit van Regio Paramaribo.