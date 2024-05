Huiseigenaar betrapt inbrekers in woonkamer en schiet gericht op hen

Een 49-jarige huiseigenaar heeft afgelopen nacht gericht geschoten op twee inbrekers, die hij rond 03.00u betrapte in zijn woonkamer. Dit geval deed zich voor aan de Santopolderweg serie 2 in Suriname.

De zoon van de man zegt in gesprek met de redactie van Waterkant.Net dat hij en zijn ouders op dat moment in diepe rust waren. Ze schrokken wakker nadat ze geluid in de woonkamer hoorden.

Zijn vader pakte zijn vuistvuurwapen en ging gewapend uit de slaapkamer naar de woonkamer. Tot zijn schrik zag hij twee personen. Zonder te aarzelen schoot hij twee keer gericht op de indringers.

Ze renden meteen weg en gingen door een schuifraam, dat ze even daarvoor geforceerd hadden om binnen te komen, weer weg.

Op beelden vastgelegd door een camera (foto boven) is te zien dat drie personen vanaf het erf wegrennen. De aangever neemt aan dat twee in de woning waren en één buiten op de uitkijk stond.

Hoewel er geen bloedsporen zijn aangetroffen, vermoeden ze dat één van de daders is geraakt.



De politie van Santo Boma was na de melding ter plaatse voor onderzoek. Aan de opsporing en aanhouding van de voortvluchtige verdachten wordt gewerkt.