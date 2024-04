Receptie Nederlandse ambassade in Suriname vanwege Koningsdag

Vandaag wordt in Nederland Koningsdag gevierd. In Suriname organiseerde de Nederlandse ambassade in verband hiermee, haar jaarlijkse Koningsdagreceptie.

Deze vond op vrijdag 26 april plaats op de residentie van de Nederlandse Ambassadeur Walter Oostelbos.

De viering had dit jaar als thema duurzaamheid en de Surinaamse president Santokhi en zijn echtgenote waren aanwezig als eregasten.

De avond werd muzikaal omlijst door het Combo van het Surinaams Nationaal Leger die ook de Surinaamse en Nederlandse volksliederen speelde.

Koningsdag is sinds 2014 een nationale feestdag in het Koninkrijk der Nederlanden ter ere van het staatshoofd. Van 1885-1890 was dit Prinsessedag en van 1891-2013 Koninginnedag.

Archiefbeeld van Koningsdag in 2022 in Suriname: