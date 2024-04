Arrestanten Latour zetten vermoedelijk scenario steekpartij op om te ontvluchten

Drie arrestanten ingesloten in het cellenhuis van politie Latour in Suriname, zijn maandagavond betrokken geweest bij een steekpartij, Daarbij zou één van hen een lichte snee in zijn rechter onderarm hebben opgelopen.



Het vermoeden bestaat dat de arrestanten een scenario hadden opgezet om uit het cellenhuis te ontsnappen. Dit vermoedt de Surinaamse politie vanwege de lichte verwonding.

Bovendien kon de desbetreffende arrestant niet verklaren hoe en door wie hij gestoken was. Volgens hem is de oorzaak van de vechtpartij die uitmondde in een steekpartij een ventilator. Ze zouden ruzie over het apparaat hebben gekregen.

Met assistentie van andere collega’s betrad de politie van Latour het cellenhuis. De gewonde arrestant is door het verplegend ambulancepersoneel onderzocht, maar de verwonding bleek mee te vallen.

Ondanks dat is de arrestant toch voor alle zekerheid naar de Spoedeisende Hulp vervoerd. Na de behandeling is hij wederom vast gezet weliswaar afgezonderd van de twee andere arrestanten.