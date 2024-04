Man dreigt ex-vriendin te vermoorden en van brug te springen

De politie in Suriname heeft een 40-jarige man aangehouden, nadat zijn 29-jarige ex-vriendin aangifte tegen hem deed.

Volgens de vrouw reed zij ongeveer een maand terug samen met de man L.B. in zijn voertuig, toen hij plotseling een pension aandeed. Daar zij pas 6 maanden in een relatie met hem was, weigerde zij uit te stappen om geslachtsgemeenschap met hem te hebben.

Hij gaf haar daarop een harde klap in haar gezicht, liet haar uit het voertuig stappen waarna hij wegreed.

Zij maakte een einde aan de relatie en ging terug naar haar oude relatie met haar ex-vriend, wat niet in goede aarde viel bij L.B. Hij kwam overdag en in de nachtelijke uren naar haar woning en bedreigde haar ettelijke malen met de dood en brandstichting.

Ook deed hij haar werplek aan om naar haar dienstijden te vragen waarna hij haar opwachtte. Via whatsapp kreeg zij ook bedreigende uitlatingen waarbij L.B. haar kenbaar maakte dat hij haar zal vermoorden en dat hij daarna van de brug zal springen.

L.B. werd door de politie opgespoord en aangehouden. Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie werd hij in verzekering gesteld. De politie van Livorno heeft de zaak in onderzoek.