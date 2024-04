Pique aan Brunswijk: ‘Kijk zelf eerst in de spiegel voordat je over criminelen praat’

Activist Siebrano ‘Dawoud’ Pique vindt het frappant dat waarnemend president Ronnie Brunswijk voor de zoveelste keer weer een waarschuwend geluid heeft laten horen richting criminelen.

“Criminelen aanpakken? Bekijk jezelf even eerst in de spiegel voordat je over criminelen praat”, zei Pique in het programma Bakana Tori. Hij organiseert op woensdag 17 april een loop tegen de naar zijn zeggen ‘ongekende criminaliteit’ in Suriname. De activist voerde aan dat Brunswijk zijn ‘bigi borsu’ niet moet tonen, maar juist met oplossingen moet komen om criminele handelingen te ontmoedigen. Eén van deze opties is om werkgelegenheid met goede salariëring te creëren. Vooral in het binnenland, op de goudvelden, is er voldoende talent aanwezig en deze kunnen op basis van een registratie goed elders worden ingezet.

“Omeni man de na gowtu busi e suku moni, dan den man e lon baka den man, sutu den man trowe. Wroko no de gi den man na foto kba. I sabi omeni lasser nanga bouwvakker de ini a peti drape? Den man de ini a peti, omdat a moni fu foto ne wroko. Den man na handlanger wroko den man musu du, terwijl den man na volwas”, aldus Pique.

Voor Pique zitten de echte criminelen in de top van het land. “Den echte crimineel na loktu den sdon yere. Na jas nanga das den echte crimineel e weri. Den echte crimineel abi lijfwacht, kantoor en na wi e pai den olie, faya nanga watra. Drape den echte crimineel de”, aldus Pique.

De loop is bedoeld als besef voor de samenleving naar de beleidsmakers toe. Hij benadrukt dat deze loop helemaal niet bedoeld is om president Chan Santokhi, vicepresident Brunswijk, VHP of ABOP naar huis te sturen. De bedoeling is om het besef bij mensen te brengen om het slechte pad achterwege te laten.

“We hebben gezien en we maken het dagelijks mee. Sommige mensen hebben het meegemaakt. Weet je hoeveel slachtoffers we nu hebben? Want we horen dat de politie de criminelen heeft aangehouden, maar we horen niets over wat er verder is gedaan voor de slachtoffers. Hebben ze begeleiding gehad? Ik weet dat veel van ze (criminelen) uit de mofina-birties komen. Ik weet dat veel van jullie je ouders uit de pinarie willen halen en boven jullie stand willen leven. Maar dat mag niet komen ten koste van andere mensen hun geld en bezittingen. A ten tranga kba. Die mensen werken hard, dus laat de mensen met rust en doe ze geen pijn”, aldus de activist.